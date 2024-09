Il Pd alla prova del Centro teme l' asse Renzi-Tajani Può insidiare Schlein

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) Si chiamavano maggioranze variabili, ma era un'altra epoca. Quella in cui il «divo Giulio» dovette tenere a bada l'esuberanza dell'alleato Bettino Craxi. Nacque allora la famosa teoria dei due forni, ai quali la Democrazia Cristiana poteva rivolgersi per comprare il pane, quello socialista o quello comunista. L'ambizione del sette volte Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, ciclicamente continua ad attraversare la cronaca politica italiana. Più recennte in qualche modo anche Pierferdinando Casini, durante il governo Berlusconi, provò a ricostruire una forza politica diin grado di riconquistare lo scacchiere politico ed appoggiarsi ora al Popolo delle libertà ora al Pd. Ancora più recennte, un progetto coltivato da Matteo, forse l'esponente politico che utilizza di più il termine