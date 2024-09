I nodi del campo largo Liguria Conte dice sì | Siamo con Orlando Ma scoppia il caso Azione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Roma, 1 settembre 2024 – ”Un giorno che per me ha grande rilevanza”. Per quanto Andreainsista a schermirsi dietro ai “da sciogliere”, la sua candidatura alla presidenza della Regioneper il centrosinistra è cosa fatta dopo la nota di “sostegno” diramata dal leader del M5s Giuseppea seguito di quella con cui, poche ore prima, il senatore pentastellato Luca Pirondini si era chiamato fuori dallasa in favore del dem. Elly Schlein segretaria del Partito Democratico e Andreadeputato del Pd ex ministro della Giustizia, durante la manifestunitaria del centrosinistra in piazza De Ferrari, per chiedere le dimissioni del presidente agli arresti domiciliari Giovanni Toti dello scorso 18 luglio. Genova, 29 luglio 2024.