Gli Anelli del Potere 2 Mostra il Primo Cucciolo di Orco – Ed è un Evento Importante

(Di domenica 1 settembre 2024) Il Signore degli: GlidelStagione 2 offre una prima occhiata a undi, un dettaglio di grande importanza. Prime Video ha rappresentato la dinamica sociale di queste creature malvagie in modo diverso rispetto alle precedenti trasposizioni cinematografiche delle opere di Tolkien. È quasi come se la serie prequel di Il Signore deglistesse cercando di suscitare un po’ di simpatia nel pubblico per gli orchi, un approccio che contraddice l’immagine consolidata dalla trilogia cinematografica di Peter Jackson. Tuttavia, la versione di Glidel, inclusa l’esistenza di cuccioli di, trova le sue radici negli scritti di Tolkien. Dopo l’eruzione del Monte Fato e la creazione di Mordor, la seconda stagione di Glidelriporta in scena Adar e la sua comunità di orchi.