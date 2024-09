Formazioni confermate per lo scontro con l’Old Firm

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Oggi si gioca la prima partita deldella nuova stagione della Scottish Premiership, con i Rangers che affrontano la breve trasferta a Glasgow per affrontare il Celtic. Entrambe le squadre hanno avuto un ottimo inizio, con il Celtic che ha vinto le prime tre partite, mentre i Rangers hanno ottenuto sette punti dalle tre partite, con l'unica pecca del pareggio senza reti del weekend di apertura in casa degli Hearts. I campioni in carica del Celtic hanno avuto la meglio in queste partite altamente competitive nelle ultime partite e si presentano a questoimbattuti nelle quattro partite contro i loro grandi rivali del campionato, dopo aver vinto anche la finale della Coppa di Scozia a maggio.