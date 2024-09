F1 il problema della McLaren si chiama Norris? Potenziale non sfruttato e Piastri fa un favore a Verstappen…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Lachiude il Gran Premio d’Italia con un risultato complessivamente deludente. Può sembrare un paradosso, ma arrivare al secondo e al terzo posto dopo aver monopolizzato la prima fila, facendosi portare a scuola per l’ennesima volta dal punto di vista strategico, lascia l’amaro in bocca. Peraltro, a Woking già pregustavano il sorpasso sulla Red Bull nel Mondiale costruttori. Invece, si ritrovano ancora dietro di 8 punti. Quantomeno ne hanno recuperati 22 al Drink Team, abbattendo il ritardo dall’ormai ex potenza egemoneF1. Al contempo, però, il margine sulla ringalluzzita Ferrari è di 31 lunghezze. Poche, considerando come manchino ancora otto GP al termine dell’annata agonistica.