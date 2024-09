Corriere dello Sport – Roma Hermoso arriva oggi | poi Hummels

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 1 settembre 2024) 2024-09-01 12:18:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: È tutta una questione di chimica. O quasi. Perché oltre al feeling tra i giocatori e gli schemi tattici dell’allenatore, una squadra ha bisogno anche dei giusti innesti dal mercato per trovare la formula giusta per rendere al massimo in campo. E allora dopo aver rispedito al mittente sia Danso (Lens) sia Djalo (Juventus), adesso lasta lavorando sul mercato degli svincolati per sviluppare la formula H2. Ovvero, operazione chiusa, e, in trattativa: una molecola esplosiva se messa insieme e che sicuramente aiuterà De Rossi a blindare il reparto e ad avere quella scelta in più per portare avanti anche la sua idea tattica di difesa a tre.