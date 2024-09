Caos Osimhen al Napoli | tre strade possibili per la cessione last-minute del nigeriano

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 1 settembre 2024) L’offerta saudita è stata respinta e il Chelsea ha fatto un passo indietro: ilesplora ora opzioni in Turchia e Qatar per. Il mercato estivo si chiude con un colpo di scena inaspettato. Victor, il bomberdel, sembrava destinato a lasciare il club partenopeo per una nuova avventura, ma gli ultimi sviluppi hanno cambiato radicalmente le carte in tavola. Con le trattative con l’Arabia Saudita e il Chelsea saltate, il futuro del giocatore è ora incerto e ildeve affrontare una situazione complessa. Un’offerta rifiutata e leda prendere Il presidente Aurelio De Laurentiis ha bloccato l’uscita dinonostante un’offerta di 70 milioni di euro più bonus proveniente dall’Arabia Saudita. De Laurentiis ha giudicato l’offerta insufficiente, preferendo mantenere il calciatore per ora.