Calcio in lutto morto Sol Bamba | l’ex Palermo aveva 39 anni

(Di domenica 1 settembre 2024) Triste notizia che arriva nella tarda notte italiana: èSouleymane ‘Sol’. A confermare il decesso i club in cui ha militato, fra i quali anche il, in Serie A, nella stagione 2014-2015. La società rosanero “con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa” del giocatore, si legge sull’account X della squadra siciliana.nazionale ivorianosconfitto il cancro per riprendere la sua carriera da giocatore.stava lavorando con lo staff tecnico della squadra turca Adanaspor quando si è sentito male venerdì. “Il nostro direttore tecnico si è ammalato prima della partita contro il Manisa ed è stato portato” in ospedale e “purtroppo lì ha perso la sua battaglia per la vita“, ha affermato il club di Adana in un comunicato sui social media.