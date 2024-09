Autunno caldo sui binari tra nodo passaggi a livello e rebus compensazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 1 settembre 2024 – Ildella ferrovia resta aperto in città. Rfi ha già tenuto due incontri con l’amministrazione comunale per trovare una soluzione condivisa, in vista dell’eliminazione deiala Montecatini. Il confronto si avvia a entrare in una fase più intensa con l’avvicinarsi dell’. La discussione non è certo su un tema che si risolve in cinque minuti. Rfi, infatti, sa bene che l’intervento, sollecitato anche per tutta l’Italia, dall’Unione Europea, non può essere effettuato senza trovare un accordo con il Comune. Il sindaco Claudio Del Rosso, pochi giorni dopo il suo insediamento, ha ricevuto una comunicazione dove la società chiedeva “un’ordinanza di chiusura definitiva delo aposto al chilometro 13+320 della linea ferroviaria Viareggio-Prato, in via Tripoli”.