(Di domenica 1 settembre 2024) Sette persone sono morte e altre 37 sono rimaste ferite ieri in unincidentele che ha coinvolto unribaltatosi sulla Interstate 20, nel Mississippi. Le autorità locali, citate dai media americani, hanno riferito che l’incidente è avvenuto nei pressi di Bovina, nella contea di Warren. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente sarebbe stata la rottura di uno pneumatico. L’, gestito dalla compagniaes Regiomontanos, non ha coinvolto altri veicoli. Tra le vittime delevento ci sono anche un bambino di sei anni e sua sorella di 16, rendendo ancora più drammatica la già grave situazione. Laes Regiomontanos, secondo quanto riportato sul proprio sito web, vanta oltre 20 anni di esperienza nel fornire viaggi transfrontalieri tra più di 100 destinazioni in Messico e negli Stati Uniti.