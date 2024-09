Accoglienza parla l’assessore | Monumenti non possiamo obbligare Curia e Soprintendenza ad aprirli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Riprendiamo la nostra inchiesta sull’turistica nel capoluogo delle Marche dopo un tour dell’orrore fatto assieme a un gruppo di turisti, intervistandocomunale al Turismo, Daniele Berardinelli. Prima di lasciargli la parola, riferiamo un’analisi lucida e spietata del ligure Angelo Scorza, direttore di un quotidiano online per operatori e decision maker in ambito shipping, porti, logistica, trasporto merci e passeggeri. A febbraio dello scorso anno, dopo avere visitato la città, Scorza ha scritto un de profundis su Ancona, paragonata, dopo un giro per le sue bellezze abbonate, a "una (ex) bella donna che non si curi, sia poco pulita, che esca alla sera senza trucco e con abiti trasandati; in una sola parola, sciatta".