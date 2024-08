Venezia 2024 sembra che Jude Law sia tornato a recitare in modo onorevole e in un film decente | la recensione di The Order

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Vorremmo dirlo sottovoce, macheLaw siafinalmente ainpiù chee in unpure. Non accadeva all’incirca da una decina d’anni (Black Sea). The, thriller poliziesco con dosi massicce di razzismo da suprematismo bianco in Concorso al Festival di, non è nulla di trascendentale (come direbbe il direttore Barbera: “prendiamo quello che è pronto”). Ed è proprio il buon vecchio(51 anni) a fornire almagnetici e intensi strappetti, sguardi saettanti tra il folle e il burbero, per il suo detective dell’FBI, Terry Husk, neldiretto da Justin Kurtzel (Macbeth, The true history of Kelly Gang).