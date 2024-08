Usa | uccisi 15 membri Isis in Iraq

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 31 agosto 2024) 7.56 L'esercito americano afferma di aver ucciso 15 combattenti dell'in un raid in. Lo annuncia il Comando militare statunitense per il Medioriente (Centcom) in un comunicato su X. L'azione è stata condotta con l'esercito iracheno nell'ovest del Paese. "Il gruppo aveva numerose armi, granate e cinture esplosive",spiega una nota.Non risultano vittime civili."L'rimane una minaccia per la regione;i nostri alleati e il nostro Paese,con la coalilizione e i partner iracheni,continueranno a perseguire questi terroristi".