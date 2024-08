Traffico Roma del 31-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità riaperta alla ceramica dopo la conclusione dell’intervento di bonifica iniziato ieri all’alba via Falcone Borsellino e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto sono tornate transitabili già dalle 13:30 in anticipo rispetto al programma previsto per oggi a Massimina dalle 4 settembre al via la sperimentazione di un nuovo servizio bus a chiamata sarà gratuito accessibile a tutti 7 giorni su 7 dalle 5:30 a mezzanotte anche festivi gli utenti potranno utilizzarlo sia per gli spostamenti nel quartiere sia come collegamento con la stazione FS Aurelia tutti i dettagli sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità