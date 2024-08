Traffico Roma del 31-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione sulla via più l’incidente rallenta ilall’altezza di via Veturia in direzione del centro città ilè deviato sulla corsia laterale lavori che la signora rallentamenti per incidente anche i miei Torrevecchia in prossimità di via Moneglia ricordiamo che oggi è in atto lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16 e poi di nuovo domani domenica primo settembre dalle 7 alle 20 fuori territorio sulla A1Napoli è chiusa l’autostrada per un incidente con più veicoli coinvolti tra Valmontone e la diramazioneSud verso Firenze uscita obbligatoria a Valmontone dove ci sono 3 km di code da qui percorrere la via Casilina dalla quale si può rientrare Poi a San Cesareo sulla diramazioneSud si consiglia comunque di anticipare l’uscita Colleferro scudi anche verso Napoli per curiosi circa 6 km a partire dalla barriera...