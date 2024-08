The Family anticipazioni dal 2 al 6 settembre della soap turca Mediaset | Aslan rapisce Devin Tolga scompare

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 31 agosto 2024) I nuovi episodi The– in onda dal 2 al 6– promettono grandi novità. Lalascerà il suo consueto spazio su Canale 5 e – con l’inizioseconda stagione – si “trasferirà” suInfinity. I nuovi episodi inediti verranno resi disponibili sulla piattaforma gratuita con le stesse modalità già sperimentate in passato per altre serie turche di successo: una nuova puntata al giorno, dal lunedì al venerdì, che potrà essere vista on demand. Cosa accadrà nei primi episodi 2° stagione The? La seconda serieprenderà il via nel momento in cui verrà diffuso un video di sorveglianza che mostreràmentre spara a Cihan. Le immagini trascineranno la famiglia Soykan nello scandalo, e mentre la psicologa e il marito discuteranno delle possibili conseguenze, troveranno una bimba in lacrime.