Taekwondo assegnati gli ultimi tre titoli paralimpici a Parigi Festeggiano Regno Unito e Uzbekistan

(Di sabato 31 agosto 2024) Si è appena conclusa la terza giornata di gara delai Giochidi2024. Sulla pedana del Grand Palais sono andate in scena quest’oggi le ultime tre categorie di peso in programma: -80 kg e +80 kg maschile, +65 kg femminile. Non erano presenti atleti azzurri, con l’Italia che ha terminato questa edizione con un bilancio di una medaglia (il bronzo di Antonino Bossolo nei 63 kg). Day-3 trionfale per la delegazione britannica, che ha conquistato ben due ori sui tre a disposizione. Matt Bush si è imposto nei pesi massimi (+80 kg) battendo in finale per 5-0 il russo Aliaskhab Ramazanov, mentre il terzo gradino del podio è stato condiviso dall’iraniano Hamed Haghshenas e dall’americano Evan Medell.