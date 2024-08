Sharon Verzeni i 2 testimoni che hanno incastrato Moussa Sangare | Il killer è di origini straniere? Anche noi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 31 agosto 2024) La svolta nell’omicidio diè arrivata grazie a due. Due italiani di origine marocchinamesso gli inquirenti sulla pista giusta a Terno d’Isola.raccontato di aver visto un uomo di origine africana in bicicletta. E lodescritto. Quella notte infatti erano nei pressi di via Torre, una traversa di via Castegnate. «Avete visto uno scappare lungo via Castegnate?». «No, abbiamo visto uno che risaliva la via». Decisivo è stato l’elemento temporale: le telecamere riprendono i due giovani alle 00.27. A quell’ora passa. Che viene ripreso qualche minuto dopo in piazza 7 Martiri e poi da altre telecamere. Tra cui una che restituisce un’immagine più chiara. Da lì è partita la caccia all’uomo. Conclusasi con l’arresto nella notte di venerdì.