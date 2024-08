Ruba dei Gratta e Vinci in tabaccheria | arrestato mentre stava incassando la vincita

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 31 agosto 2024) Si è introdotto in unadi via Carducci, a Trieste, e hato una serie di bigliettiper poi darsela a gambe. Il titolare dell’esercizio commerciale non è riuscito a fermarlo, ma ha segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. Ladro difermatoriscuote lata Protagonista di questa storia è un uomo di 32 anni, che è entrato in unae hato alcuni bigliettida 20 euro. Il tabaccaio ha prontamente avvisato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri di Portonuovo, che hanno raccolto la descrizione accurata del ladro e passato al setaccio le immagini di videosorveglianza. Le pattuglie in zona si sono così messe sulle tracce del ladro e una pattuglia di Rozzol lo ha individuato in unadi piazza Garibaldi, doveriscuotendo lata di alcuni biglietti.