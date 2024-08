RISULTATI | TNA EMERGENCE 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 31 agosto 2024) Questa notte dall’Old Forester’s Paristown Hall di Louisville, in Kentucky, è andato in scena un altro importante appuntamento targato TNA. Occhi puntati sul main event tra Nic Nemeth e Josh Alexander impegnati in un iron man match da un’ora con il titolo mondiale TNA in palio, ma anche altri match interessanti come l’Ultimate X match per l’X-Division Championship e il 4vs4 tra il System e Joe Hendry affiancato da Mike Santana e gli Hardy Boys. Attesa anche per qualche altra apparizione di atleti della WWE visto che la collaborazione tra federazioni continua, con Joe Hendry che recentemente si è guadagnato una title shot al titolo NXT.