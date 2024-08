Rimini-Entella oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Entella, match dello stadio Romeo Neri valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C. La compagine romagnola, dopo il pirotecnico pareggio per 2-2 ottenuto in casa del Carpi, spera di conquistare la sua prima vittoria stagionale tra le mura amiche. Per quanto riguarda il club ligure, invece, all'esordio è arrivata una vittoria di misura sul Milan Futuro, che le ha permesso di iniziare con il piede giusto questo nuovo campionato. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 31 agosto alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256. Sportface.it seguirà l'evento in diretta e fornirà diversi aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara.