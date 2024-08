Peste suina arrivata nel Lodigiano | Non siamo criminali fateci lavorare Indennizzi certi per il nostro futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Lasta prendendo piede anche nele gli allevamenti sono sempre più compromessi. Depopolamento e più biosicurezza sono le colonne portanti dell’ordinanza varata il 29 agosto dal Commissario Straordinario alla Psa Giovanni Filippini. In provincia di Lodi sono stati trovati focolai in tre allevamenti: a Vigarolo di Borghetto, Marudo e Sant’Angelo (5500 capi totali). "È necessario attivare tutto quanto è necessario per supportare le aziende coinvolte direttamente e indirettamente – auspica Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza –. E abbiamo avanzato da subito la richiesta del sostegno alle imprese suinicole sia dal punto di vista bancario, con la moratoria sui mutui, che sul fronte fiscale e contributivo".