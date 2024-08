Open Fiber mette i borghi al centro Il ‘caso’ Santarcangelo fa scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) di Marco Principini(Rimini) C’è anchealdei progetti di. L’azienda, principale operatore italiano nelle connessioni in fibra ottica fino a casa e tra i leader in Europa, sta sviluppando sul territorio del comune in provincia di Rimini l’infrastruttura per garantire una connessione internet ultraveloce a cittadini e imprese. Per la gioia del sindaco Filippo Sacchetti. "La fibra ottica – spiega – è una risorsa fondamentale per, perché ne aumenta l’attrattività sotto ogni punto di vista e a beneficio di tutti: residenti, aziende e turisti". Un passo indietro. Sono due le direttrici lungo le quali si muove l’intervento di. La prima è quella delle cosiddette aree bianche o a fallimento di mercato. Asono circa 1.