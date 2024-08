Nuovo ospedale di Terni | Opera necessaria ma con soldi pubblici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Il Partito democratico vuole un. A intervenire sull’argomento sono i consiglieri comunale ternani, Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti e Pierluigi Spinelli insieme al consigliere regionale Fabio Paparelli e a Riccardo Brugnetta coordinatore del forum sanità del Pd. "La realizzazione deldi– scrive il Pd ternano in una nota – è sicuramente necessario e significativo per il futuro della città e su cui si sono esercitate diverse ipotesi, a partire dagli improbabili project proposti da esponenti della giunta regionale". Quello dell’sarà uno dei temi caldi della prossima campagna elettorale e sarà una delle proposte programmatiche forti che il Pd ternano avanzerà per le prossime elezioni regionali. L’esigenza di unè emersa dopo la pandemia.