Non aprite quella sede Avs rischia la scissione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 31 agosto 2024) Un amore stagionale, o meglio elettorale, quello scoppiato tra Verdi e Sinistra che alla vigilia dell'autunnogià di implodere su se stesso. A poco più di due mesi dall'inaspettato exploit elettorale che ha portato il partito di Bonelli e Fratoianni a sfiorare il 7 per cento, si vive già separati in casa. «Vietato» infatti aprire un circolo con il logo Avs, o si mette quello dei Verdi o quello di Sinistra italiana, come se la gestione unitaria di due realtà, forse affini ma ben distanti tra loro, fosse un tabù dal quale sfuggire. E come tutte le storie che si rispettano è il terzo incomodo a far salire i nodi al pettine. Se poi questo si chiama Ignazio Marino, il gioco è praticamente fatto.