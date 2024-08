Mercato Napoli incredibile finale per Osimhen! Resta aperta una porta…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) Le ultime sul futuro del calciatore nigeriano che non è riuscito a trovare una nuova sistemazione, svelati gli scenari aperti. Calciodelgiunto al termine. Gli azzurri hanno piazzato due acquisti durante l’ultima giornata, ma non sono riusciti a piazzare Victor. Il bomber nigeriano, infatti, si è visto clamorosamente saltare l’approdo al Chelsea e non solo, con la permanenza alcome inaspettato. Attenzione, però, poiché un nuovo scenario può prendere corpo nei prossimi giorni., nessuna cessione per! Le ultime sull’Arabia Saudita Ilnon è riuscito a piazzare Victoral Chelsea. Un mancato accordo che potrebbe risultare fatale per le finanze del club di De Laurentiis, ma secondo quanto riportato da Talksportancora viva l’ipotesi Arabia – nonostante il mancato approdo all’Al-Ahli.