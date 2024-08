Meloni sceglie Fitto e sigla patto con alleati scoppia ‘giallo’ della nota su Kiev corretta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – Una “scelta dolorosa” ma necessaria. E’ con queste parole che Giorgiacondivide con i ministri, nel primo Cdm dopo la pausa estiva, la decisione di candidare Raffaelead un ruolo di peso a Bruxelles. Con un portafoglio che vale oltre 1000 miliardi, tra coesione e Pnrr. E – si spera e si lotta con questo obiettivo fermo – una vicepresidenza esecutiva da spuntare. L’indicazione arriva in zona Cesarini, visto che ieri era l’ultimo giorno utile per indicare il ‘nome’ che l’Italia ha in serbo. Un segreto di Pulcinella, visto che sono mesi che se ne parla e mesi, soprattutto, chene ragiona con Ursula von der Leyen. Prima di informare i ministri,chiama al telefono l’opposizione: dall’altra partecornetta Elly Schlein e Giuseppe Conte.