‘Maleventum League’ sale l’attesa per la seconda edizione

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa macchina organizzativa si è messa in moto, i tempi sono stretti e c’è ancora spazio per potersi allargare e mettere in piedi unadel torneo ancora più grande e competitiva. Si tratta della, campionato di calcio a 7 che si disputa presso il centro sportivo ‘Cretarossa’ a partire dal periodo che va dalla fine si settembre e inizio ottobre e fino a maggio/giugno. Un torneo con girone all’italiana con appendice finale dei play off che, poi, condurrà fino a decretare il vincitore della lunga manifestazione sportiva. Gare che andranno in diretta sui canali Youtube e Twitch per una maggiore copertura dell’evento e la possibilità di interagire nel bel mezzo degli eventi.