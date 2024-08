L’orrore corre sul web | traffico illegale di organi venduti a poche centinaia di euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 31 agosto 2024) Un’inchiesta choc della Cnn ha portato alla luce un mercatoraccapricciante diin Birmania, dove metà dei 54 milioni di persone che abitano nel paese vivono sotto la soglia di povertà. La situazione è precipitata dopo che i militari con un colpo di Stato hanno preso il potere 3 anni fa e la guerra civile in corso non ha fatto altro che aumentare la povertà dilagante nel paese. Proprio per le estreme condizioni di povertà, le persone ricorrono ai gesti più estremi per racimolare un po’ di denaro, perfino vendere i propri. L’inchiesta condotta dalla Cnn ha acceso i riflettori su una raccapricciante compravendita di, che purtroppo sta prendendo sempre più piede in Birmania. Il mercato deglisu Facebook La Cnn ha scandagliato diversi gruppi Facebook, dove le persone senza problemi “pubblicizzano” la vendita diumani in lingua birmana.