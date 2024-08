LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | scattano le PL2 pista ancora umida dopo la pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15 Il primo crono della sessione porta la firma di Bagnaia in 2:01.688 con 1.267 su Miller 10.14 Marc Marquez entra ora in, Aleix rimaneai box. I piloti intanto si lanciano per il primo giro della sessione. 10.13 I piloti stanno facendo conoscenza delle condizioni della. Le chiazze di bagnato sonomolto evidente. 10.12 Alla spicciolata tutti entrano in azione, Aleix Espargarò attendequalche secondo 10.11 Bagnaia è il primo ad entrare in. Il campione del mondo vuole sfruttare al massimo i 30 minuti del turno. 10.10 SEMAFORO VERDE!!!LE PL2 DEL GP DI!!! 10.08 Pochi istanti e si parte! La, però, rimane. Difficilmente si riuscirà ad asciugare del tutto prima delle qualifiche 10.