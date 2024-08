LIVE F1 GP Monza 2024 in DIRETTA | via alle qualifiche Ferrari vuole la pole nel Tempio della velocità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 VIA ALLA Q1!!! 15.57 3? al via delle. Bisognerà fare attenzione anche al traffico, visto che penalità per impeding sono dietro l’angolo. 15.54che ha puntato a una configurazione aerodinamica specifica per trovare efficienza qui a. 15.51 La pista ha acquisito maggior grip rispetto a ieri e questo aspetto va a cambiare un po’ il problema del graining. 15.48 A proposito di Verstappen, si è notato l’olandese colpire il volanteRB20 per manifestare del disappunto rispetto alla prestazionemacchina di Milton Keynes. 15.