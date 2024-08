Lite per i clienti con un autista Ncc | tassista ferito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Firenze, 31 agosto 2024 – Continua la ’guerra’ per itra tassisti e conducenti di Ncc. Ieri sera dopo le 22, al Piazzale Michelangelo, la situazione sarebbe degenerata tanto che unfiorentino, al culmine di un alterco, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Ponte a Niccheri per gli accertamenti del caso. In base a una prima ricostruzione, adesso al vaglio delle forze dell’ordine, ilsarebbe stato spintonato e buttato a terra dall’del servizio Ncc. Sul posto è intervenuta anche la polizia. "La situazione sta degenerando" tuona Claudio Giudici,fiorentino, presidente nazionale Uritaxi e di 4390 Taxi Firenze. "Sono accaduti tre fatti simili nel giro di un’ora, tra il Piazzale e piazza Tasso. In tutti e tre i casi gli Ncc arrivavano da fuori: Pigliano, Prato e Ponsacco.