Kevin Owens | Non parlo con CM Punk perché dovrei? Non siamo amici

(Di sabato 31 agosto 2024) Nonostante la nuova veste con il quale ha fatto ritorno in WWE, sicuramente più affabile del passato, CMnon ha le simpatie di tutto il backstage e di tutti gli addetti ai lavori e/o colleghi. Sicuramente non quelle di, con il quale il Best in the World ha condiviso solamente un brevissimo segmento lo scorso dicembre in quel di Smackdown, senza aver ancora il modo di collidere sul ring l’uno contro l’altro. E proprio il Prizefighter, protagonista di Bash in Berlin tra qualche ora, ha tenuto a precisare il (non) rapporto con, in una recentissima intervista al The Mail Sport, affermando di non essere “suo amico” e che non ha motivo per parlargli, se non in caso i due debbano condividere il ring.