Inflazione ancora in discesa Record di occupati | mai così tanti

(Di sabato 31 agosto 2024) Occupazione alle stelle ein caduta libera portano due boccate d’ossigeno al sistema Italia. Con il corollario che, da un lato, sul fronte della crescita e del Pil e, dall’altro, su quello del taglio dei tassi di interesse, il governo può avere qualche carta in più da giocare per mettere a punto la manovra e fronteggiare la procedura di infrazione europea su deficit e debito. Il versante del lavoro innanzitutto. Il numero di persone occupate per la prima volta nel Paese raggiunge e supera la soglia dei 24 milioni a luglio, segnando unstorico insieme al livello del tasso di occupazione, che sale al 62,3%. La disoccupazione, a sua colta, a quota 6,5%, si attesta ai minimi da oltre 16 anni. Un quadro in cui, però, risale il numero degli inattivi, ovvero di coloro che non hanno un posto e neppure lo cercano.