(Di sabato 31 agosto 2024) Il consigliere per la sicurezza nazionale Jakeivan ha convocato uncon il consigliere diplomatico del presidente francese, Emmanuel Bonne, il consigliere per la politica estera e di sicurezza della cancelleria tedesca, Jens Ploetner, il consigliere per la sicurezza nazionale britannico, Tim Barrow, e il capo dell'ufficio del presidente dell', Andriy Yermak, "per discutere del nostro forte e fermo sostegno all'nella sua difesa contro l'aggressione russa". Lo riferisce una nota dellain merito all'svolto inivan ha riferito "il sostegno incrollabile degli Stati Uniti all'e i partner hanno discusso i passi che stiamo compiendo per rafforzare le forze ucraine sul campo di battaglia, anche attraverso la fornitura di artiglieria, difesa aerea e altre capacità critiche".