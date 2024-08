In Italia non passa mai la mania dei complotti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 31 agosto 2024) Ultimo in ordine di pubblicazione, quello contro la premier e la sorella. Dire se sia una manovra autentica, un allineamento casuale di pianeti (e auspici), o altro non si può. Ma questi segnali possono anche essere uno stimolo per chi ne è l’obiettivo. Il complotto politico-mediatico-giudiziario è una figura retorica ormai ricorrente e consolidata nella storia della nostra Repubblica e nel suo retrobottega. Si ripropone ciclicamente e non può dirsi mai confermata in pieno nei suoi dettagli e mai smentita nettamente dalla realtà . Sopravvive a mezz’aria, come una minaccia reale, un alibi frequente, e fonda il gioco delle parti, tra complottanti esti, veri e presunti. L’ultima denuncia a mezzo stampa di un attacco ordito da giornali, sinistra e procure contro Arianna Meloni, la sorella della premier, rientra appieno nel genere letterario, fiorente soprattutto in agosto.