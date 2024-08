Il governatore Eugenio Giani in visita all’agente di polizia provinciale ferito da un bracconiere

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 31 agosto 2024) FIRENZE –deldellacolpito da una fucilata di undurante un’operazione. Ilindida un(foto Toscana Notizie) Accompagnato dal direttore generale dalla Aou Careggi Daniela Matarrese, ha fatto, nell’ospedale fiorentino di Careggi, all’operatore che lo scorso 21 agosto era stato seriamentea Barberino di Mugello. “Ho rinnovato all’operatore – dice– la mia solidarietà e il ringraziamento sincero per la dedizione con la quale, lui e i suoi colleghi, assolvono il loro ruolo, dedicandosi con grande impegno alla protezione del nostro territorio ed al contrasto di un fenomeno come quello del bracconaggio, purtroppo in aumento.