Il costo sociale della scarsa produttività E mo…? Che succede…?

(Di sabato 31 agosto 2024) Il tema dell’imall’interno del suggestivo borgo di Ceglie Messapica (Brindisi) in occasione7ª edizionekermesse “La Piazza” di affaritaliani.it Ladelle piccole imprese, comunemente inserita in una trama solo economica e/o di processi lavorativi, sta mondo il futurodell’Italia. La sua visione slegata da cultura e know how non aiuta a superare l’impasse anzi, l’amplifica, assomigliando ad una ruota che gira su se stessa senza avanzare. Un altro punto di vista da cui guardare questa criticità sarà ospitato in “La Piazza”, storica manifestazione socio-economica organizzata da Affaritaliani, attraverso la voce di Marco Travaglini, fondatore di Mama Industry, società impegnata nella crescita delle mPMI italiane.