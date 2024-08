I non detti sull’arresto di Pavel Durov

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 31 agosto 2024) La notizia dell’arresto in Francia diha sconquassato il mondo. E non solo quello digitale. Il fondatore di VKontakte e di Telegram (di cui è anche CEO) è stato fermato al suo arrivo all’aeroporto di Parigi dalla polizia transalpina. Molte le accuse contro di lui: dalla mancata moderazione dei contenuti sulla sua app di messaggistica istantanea, alla mancata collaborazione con le autorità nel corso di svariate operazioni per debellare la condivisione illegale di contenuti (dalla pedoporografia al revenge porn, passando per spaccio, terrorismo e riciclaggio di denaro) che vedono nella sua piattaforma tra i sistemi di contatto più utilizzati dai criminali. Non c’entra nulla la censura e non si tratta di un attacco al “free speech”, come invece sostengono moltissime persone tra cui Elon Musk e Matteo Salvini.