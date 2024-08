Giogiò Cutolo le parole di mamma Daniela a un anno dalla morte | Giustizia non è ancora fatta ma tu hai cambiato le cose

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024)Di Maggio, e con lei tutta Napoli, ricorda Giovanbattista, meglio conosciuto come, a unsua tragica scomparsa. Il 31 agosto del 2023, la vita del giovane musicista di soli 24 anni si spegneva in una notte di follia e violenza, colpito ada un ragazzo di 17 anni, poi condannato in primo grado a vent’anni di carcere. Un omicidio che ha sconvolto la città e l’intero Paese, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e in chi lo conosceva. Piazza Municipio, cuore pulsante di Napoli, si riempie oggi di persone che vogliono rendere omaggio al ricordo di, tra lacrime e abbracci, mentre il dolore continua a bruciare forte nei cuori.