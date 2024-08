Furbetti e violenti sui bus aggrediscono i controllori | botte e spray urticante in faccia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Varese, 31 agosto 2024 – È di nuovo allarme per la sicurezza del personale in servizio sugli autobus del trasporto urbano: nella giornata di giovedì due, operatori di Autolinee varesine, sono stati aggrediti. Un copione già visto in passato.Gli aggressori sono stati identificati e denunciati. Il primo episodio intorno alle 13,30, sulla linea C, in pieno centro a Varese, protagonista un trentenne che ha reagito con spintoni, insulti e minacce all’operatore per la sanzione dal momento che era senza biglietto.Poco dopo il secondo episodio nella zona di Masnago su un autobus extraurbano diretto ad Angera: alla richiesta di esibire il titolo di viaggio, un passeggero ha estratto una bomboletta diriversandola sul volto del verificatore, per il quale si è reso necessario l’intervento del soccorso sanitario, con alcuni giorni di prognosi.