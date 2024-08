Fitto in Europa la lezione di Decaro al Pd | E’ un uomo valido e gli darei il mio voto a Strasburgo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 31 agosto 2024) La designazione di Raffaelecome commissario europeo trova l’endorsment di un altro pugliese, avversario politico del ministro ma capace di dare unadi civiltà al suo partito e a tutta la coalizione. Antonio, neorlamentare del Pd e fino a poco tempo fa sindaco di Bari e presidente dell’Anci, esprime la sua soddisfazione per la scelta del governo e si dice pronto a votarlo a: “è una persona preparata e competente”parla di Raffaelenon nascondendo i diverbi politici ma mettendo in evidenza le qualità dell’. “Anche se abbiamo idee diverse su molti temi, e più volte abbiamo avuto diverbi e contrasti, ci ho lavorato bene in questi anni: io all’Anci e lui a gestire il Pnrr. È uno con cui si può ragionare e trovare soluzioni, mettendo l’interesse del Paese sopra quelli di parte.