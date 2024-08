Elenco delle partite svelato mentre le squadre scoprono l’ordine di gioco

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 31 agosto 2024) 2024-08-31 14:20:24 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il sorteggio della Champions League è stato effettuato all’inizio della settimana, quando tutte le 36hanno scoperto i loro avversari per la competizione 2024-25. I detentori del Real Madrid affronteranno Liverpool, AC Milan e Borussia Dortmund, ma inizieranno la loro campagna ospitando lo Stoccarda. Poi si dirigeranno a Lille prima di ospitare BVB e Milan al Santiago Bernabeu back-to-back. I rivali del Barcellona giocheranno per primi a Monaco, prima di ospitare in Spagna lo Young Boys e il Bayern Monaco. Il Bayern ospita la Dinamo Zagabria nella sua partita d’esordio prima di andare in trasferta ad Aston Villa e Barcellona, ??per poi tornare in patria per lecasalinghe contro Benfica e Paris Saint-Germain.