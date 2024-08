Donne violentate e rimaste incinta Il grido d' allarme dalle famiglie degli ostaggi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 31 agosto 2024) Un tunnel buio, le urla di dolore, il pianto in lontananza di un neonato e poi l'immagine di una donna: è il video creato dall'Hostages and Missing Families Forum per denunciare il rischio più che concreto che tra gliancora nelle mani di Hamas a Gaza, quasi undici mesi dopo il rapimento lo scorso 7 ottobre, ci siano delleincinte in seguito a violenze sessuali andate in scena durante la lunga prigionia sotto il controllo dei terroristi palestinesi. «Queste voci non sono solo nella nostra testa. Esistono nelle profondità dei tunnel di Gaza. A più di 9 mesi dal loro rapimento, il seguito può solo essere immaginato Devono essere portate a casa.