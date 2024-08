Delirio Oasis si scatena il caos al primo giorno di vendita dei biglietti Prezzi fino a 7 000 euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 31 agosto 2024) Solo pochi giorni fa i fratelli Noel e Liam Gallagher aveva annunciato la loro reunion e subito è scattata la febbredopo l’annuncio di 14 date, alle quali ne sono state aggiunte 3 considerando la straordinaria risposta del pubblico. I posti disponibili stimati sono circa 1,4 milioni, un numero monstre che sembra non essere sufficiente poiché molti fan non sono riusciti a comprare il biglietto. Però sulle piattaforme di predeiqualcosa non ha funzionato correttamente: molto probabilmente a causa dell’enorme ressa virtuale, il sistema dei siti di riè andato più volte in crash. Non una sorpresa, considerando che l’ultimo concerto di una delle band più amate di sempre risale al lontano 2009 a Parigi.