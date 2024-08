Come cambia il tabellone degli US Open senza Djokovic | occasione per Zverev e…gli americani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Nel giro di due giorni gli equilibri sono decisamenteti nelprincipale maschile. Le uscite di scena di Carlos Alcaraz e di Novakhannoto non poco lo spartito, relativamente a chi potrà ambire al successo finale. Tra i favoriti c’è a maggior ragione Jannik Sinner, ma l’altoatesino finora non ha brillato particolarmente e soprattutto il suo livello psicofisico non sembra essere al top. Vedremo se già da oggi contro l’australiano Chris O’Connell le cose cambieranno.