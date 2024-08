Che stangata per Uber | arriva una multa da 290 milioni

Leggi tutta la notizia su notizie

Uber stangato per violazione dei dati privacy degli autisti: il colosso americano costretto a pagare quasi 300 milioni di euro In un'epoca in cui la digitalizzazione e la protezione dei dati personali sono al centro delle discussioni globali, una nuova vicenda mette in luce le sfide e le responsabilità delle grandi aziende nel rispettare le normative sulla privacy. Uber, il colosso americano del ride-hailing, si trova di fronte a una sanzione pecuniaria di 290 milioni di euro imposta dalle autorità olandesi per violazioni legate alla gestione dei dati personali degli autisti europei. L'Autorità olandese per la protezione dei dati ha rilevato che Uber ha trasferito informazioni sensibili degli autisti europei negli Stati Uniti senza aderire agli standard di sicurezza imposti dalla legislazione dell'Unione Europea.