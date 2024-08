Brasile spegne X e Elon Musk si arrabbia | Stop alla voce della verità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – IlX esi. Il giudice Alexandre de MoraesCorte Suprema Federale ha ordinato la sospensione di X in tutto ildopo che la compagnia non ha procedutonomina di un rappresentante legale nel paese. Per applicare la decisione, il giudice ha ordinato la convocazione dell’Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) e delle società che forniscono servizi Internet nel Paese. “La libertà di parola è il fondamentodemocrazia e uno pseudo-giudice non eletto inla sta distruggendo per scopi politici”, ha commentatocon un post. Il magnate si è soffermato anche sulle news secondo cui inchiunque usi una Vpn per accedere a X rischia una multa di oltre 8000 dollari: “Il regime oppressivo inteme così tanto che la gente conosca lada mandare in bancarotta chiunque provi a farlo.