Baseball | Parma torna a festeggiare è Campione d’Italia dopo 14 anni!

(Di sabato 31 agosto 2024) Asisul diamante. Ilclima è, e riporta lo scudetto delnella città ducale a 14di distanza dall’ultima volta. Lo fa dominando senza mezzi termini gara-5 delle ItalianSeries. San Marino è costretta a cedere con un sonante 6-0. Sebbene l’inizio sia caratterizzato da un doppio di Angulo,si trova in ottima posizione nel secondo inning. Con Encarnacion che va in prima e Liddi in terza, arriva un errore difensivo sammarinese che porta entrambi fino a casa e al 2-0 (e va detto che in precedenza lo stesso Encarnacion era riuscito a rubare la base). A lungo Bocchi è perfetto sul monte per i ducali, ma a un certo punto trema anche lui: nel quarto inning si ritrova, su errore difensivo, con Di Fabio che arriva in terza e poi viene eliminato appena prima di segnare.