Antonelli debutta col botto Ma il futuro è già scritto

(Di sabato 31 agosto 2024) Pronti. Via. Bum! La prima volta di Kimiin F1 è durata sì e no dieci minuti. Giusto il tempo di spingere subito forte, per portare al limite la monoposto di George Russell,compagno di squadra del ragazzo d’Emilia. Poi, il crash. Il diciottenne ha perso il controllo della Mercedes in zona Parabolica subendo un impato da 52 g (e ha annullato la conferenza stampa del pomeriggio). Forse è stato tradito dall’entusiasmo, forse ha pagato pedaggio all’emozione, forse non è stato aiutato dal nuovo manto stradale di Monza. Sia come sia,è andato a schiantarsi contro le barriere pneumatiche. Vettura danneggiata, prove libere interrotte. Più o meno seicento secondi per un debutto che il diretto interessato aveva certo sognato diverso. Molto diverso. "Colpa mia". Via radio, Kimi ha subito rassicurato la squadra.